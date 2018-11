Militært kjøretøy utfor veien i Bjugn

Her soner drapsdømte barn. Når de blir 18 år er det ikke plass til dem

Saken oppdateres.

Et tungt militært kjøretøy har kjørt av vegen ved Rødsjø på fylkesvei 710 i Bjugn.

Fylkesvei 710 Gjølja - Botngård, på strekningen Krinsvatn - Brekstad er stengt på grunn av bilberging.

Det er dessverre ingen omkjøringsmuligheter for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Personbiler kan benytte Fv 6392 via Stallvika, melder Vegtrafikksentralen.

Politiet tror ikke det er alvorlige personskader i forbindelse med ulykken.