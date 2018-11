Her soner drapsdømte barn. Når de blir 18 år er det ikke plass til dem

Saken oppdateres.

- En bil har kjørt utfor veien, like nord for Berkåk. To personer satt i bilen da ulykken skjedde, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i politiet i Trøndelag.

- De to har smerter, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonsleder.

Nødetater er på vei til stedet.

Ulykken ble meldt inn 14.45 søndag ettermiddag.