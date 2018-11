Nabohus ble evakuert etter at enebolig tok fyr i Bjugn

Salget starter i morgen: Slik er den nye «Game of Thrones»-boka

Saken oppdateres.

Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer fra boligen, skriver politiet på Twitter. Meldingen kom inn klokka 19.25 mandag kveld.

- Det var beboer selv som varslet politiet. Han har kommet seg ut, sier underbrannmester Joakim Andersen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Det bor to personer på adressen, men det var kun den ene huseieren som var hjemme da brannen brøt ut.

Måtte evakuere naboer

Det ble i starten sagt at det var spredningsfare, men brannvesenet fikk etter hvert såpass kontroll på boligbrannen at den faren forsvant. Eneboligen ligger i et tettbebygd strøk.

- Det ligger en del hus rundt, og vi varsler naboer fordi det er en del røyk i området, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

- Noen må forlate hjemmene sine midlertidig mens slukkingen pågår, sier han.

Bruker motorsag

Den første meldingen til politiet dreide seg om pipebrann.

- Det har åpenbart spredt seg, og da brannvesenet kom var det full overtenning, sier Hollingen.

Klokka 20.40 melder innsatsleder Jan Ivar Småvik i Trøndelag politidistrikt at det fremdeles pågår etterslukking.

- Brannvesenet bruker motorsag for å komme inn i vegger. Man må være sikker på at alt er slukket. Det ulmes stadig vekk. Det er ikke full kontroll, men veldig god kontroll, oppsummerer Småvik.

Han forteller at det var to hus i nabolaget som ble evakuert fordi det var veldig mye røyk i området.

- Det er seks personer i alt som er evakuert, inkludert huseierne av huset som brant, sier han.

Totalskadd

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, selv om det ble sagt pipebrann.

- Det må etterforskes nærmere, sier han.

Småvik tror ikke det er lenge til at de evakuerte beboerne i boligene rundt skal få returnere til sine hjem.

- Røyken har lagt seg, sier han.

Eneboligen som brant er ubeboelig og blir beskrevet som totalskadd.

