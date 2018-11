Har nesten sluttet med kontanter etter at prisene ble skrudd opp

Saken oppdateres.

Stadig færre betaler kontant når de reiser kollektivt. Hittil i år er 2,1 prosent av alle reiser med buss og trikk sør i fylket betalt med mynter og sedler, skriver AtB i en pressemelding.

2. januar i år ble det mulig å kjøpe bussbillett i hele Trøndelag fylke gjennom Mobillett-appen. I tillegg ble det innført kontantpåslag ved kjøp av billetter om bord, for å gjøre det tryggere for sjåførene og mer effektivt for de reisende. Dette har gitt gode resultater skal man tro AtB selv.

Tryggere arbeidsdag

Tidligere Sør-Trøndelag har hatt en nedgang i kontantkjøp fra 3,5 prosent i 2017 til 2,1 prosent i 2018.

– At færre benytter fysiske penger for å gjøre opp for seg, gir kortere opphold på holdeplassene og dermed mer effektive reiser. Mindre penger i omløp gir også en tryggere arbeidshverdag for bussjåførene, kommunikasjonsdirektør sier Grethe Opsal i AtB i pressemeldingen.

Flere velger å ta i bruk billettappen til AtB. Så langt i år er 41,8 prosent av reisene sør i fylket betalt med appen, mot 37,1 prosent i 2017.

– AtB Mobillett har vært populær i Trondheim og omliggende kommuner siden den ble introdusert i 2011. Ved årsskiftet ble appen lansert i hele Trøndelag, og den får mange nye bruker hver eneste dag. Vi opplever for eksempel at mange eldre går vekk fra kontanter til fordel for mobilen, sier hun.

Helomvending fra AtB

Tidligere i år måtte AtB snu om etter kraftige reaksjoner fra politikere og passasjerer. Selskapet vil likevel tillate bruk av flerreisekort (t:kort) på alle busser fra august 2019. AtBs helomvending betyr at det blir satt opp kortlesere for t:kort på alle metrobusstasjoner, og om bord i alle bydelsbusser, skrev Adresseavisen i vår. AtB hadde opprinnelig lagt opp til at mobilappen skulle være hovedbillettløsning og at t:kort bare kunne brukes for kjøp av periodebillett.

Bakgrunnen for omleggingen av billettsystemet, er det nye kollektivsystemet fra 2019. På de tre metrobusslinjene, som blir ryggraden i den nye rutestrukturen, blir det ingen kontantbetaling eller billettering om bord, såkalt åpen billettering. Det innebærer at alle passasjerer som har gyldig billett, kan gå direkte om bord i bussen uten å måtte benytte kortleser eller vise fram gyldig billett for sjåføren. Systemet øker hastigheten ved av- og påstigning, og man unngår forsinkelser ved at passasjerer må registrere kortet på en kortleser eller vise billett.

