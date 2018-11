Her raserer amerikanske stridsvogner området ved flyplassen

Her er bildet som ga Maalen tro på at Ranheim ville sjokkere

Saken oppdateres.

Hun bekrefter at Forsvaret stadig mottar meldinger om nye skader etter Natoøvelsen Trident Juncture Bø, har ledet skade- og miljøverngruppen under storøvelsen og jobber til daglig med samme fagfelt ved Forsvarets operative hovedkvarter.

LES OGSÅ: Amerikansk soldat promillekjørte i Stjørdal

Søndag kveld var antallet skader totalt 781, skriver Forsvaret i en pressemelding tirsdag. Av dette er 735 melding om ulike former for skader. 192 meldinger om skader på innmark, 163 veiskader og 97 tilfeller av forurensing.

Dette er Trident juncture Nato-øvelse fra Trondheim, Ørland og Værnes i nord og sørover til Rena. Øvelsen og transport pågår fra sepember til desember. Mest intenst blir det i perioden 31. oktober til 7. november. «Kampene» foregår i forhåndsgodkjente områder. Totalt deltar over 50 000 personer i den militære delen av øvelsen. Det inngår 10 000 kjøretøyer, over 200 fly og 70 fartøyer i øvelsen. Dette går øvelsen ut på: Stanse et angrep fra en motstander som minner om Russland. Flytte på store avdelinger og store mengder materiell. Få bakke, luft- og sjøstridskrefter til å fungere sammen. Trene på mottak av store allierte styrker i Norge. Øvelsen påvirker trafikken på mange veier, spesielt i perioden før og etter feltøvelsen. Helt fra Fredrikstad til Namdalseid vil kolonner med militære kjøretøy skape problemer i perioder. Det vil ikke være forbudt for vanlige folk å ferdes som normalt i skog og mark.

Stadig nye skademeldinger

Ifølge Bø er skadeoppgjøret langtfra avsluttet, men det er utbetalt ca. 8 millioner kroner. Det er like mye som i forbindelse med hele øvelse Cold Response i 2016.

- De siste dagene har det fortsatt kommet inn nye rapporter om skader på innmark, utmark og vei, sier Bø.

Roser Forsvaret for håndteringen

Flere steder i Trøndelag er det meldt om skader. Et av dem var området rundt Oppdal flyplass Fagerhaug. Da «slaget om Oppdal» pågikk 1. november rykket tunge amerikanske stridsvogner og pansrede oppklaringsvogner inn på gressfeltene i stor fart, slik at det ble dype hjul- og beltespor.

Leder for Oppdal flyklubb, Erlend Eithun, bekrefter at det ble omfattende skader, men skryter av at dette ble tatt tak i raskt og fulgt opp.

- Forsvaret var raskt ute og registrerte skadene. Noe ble utbedret med en gang. Resten skal vi ta til våren, sier Eithun.

- Har forsvaret håndert dette på en bra måte?

- Ja absolutt. Vi har hatt en god dialog rundt dette, så jeg er sikker på at det ordner seg bra, sier han

- Tar det på alvor

Det er også meldt om skader rundt flere av leirene som ble etablert i forbindelse med øvelsen. Vått vær førte blant annet til at jorder og idrettsplasser flere steder fikk skader.

- Det er kommet inn melding om totalt 17 skader på idrettsarenaer, blant annet fotballbaner. Dette var noe vi håpet å unngå, men i kampens hete har det skjedd likevel. Vi vet det er uheldig fordi det spesielt rammer barn og unge. Derfor har vi også lagt inn ekstra ressurser på å reparere og utbedre disse, sier Bø.

LES OGSÅ: Her trener de på å håndtere en katastrofal ulykke

Hun berømmer avdelingene som var med på øvelsen for å følge strenge rapporteringsrutiner når det gjelder utslipp. De aller fleste tilfellene av forurensing er småsøl og i de fleste tilfellene ryddet opp på stedet av avdelingene selv.

- Det vi ser som veldig positivt er at det ikke er meldig om skader på drikkevannskilder. Det var noe vi var redde for, sier Bø.

Forventet noen skader

Bø sier det må forventes noen skader når så store styrker, så mange kjøretøy og så mange soldater opererte i vått vær.

- Her har totalt seks brigader med soldater og to amfibiestyrker operert. Det er mer enn vi har hatt her de siste årene. Og når vi har planlagt store øvelser har vi som regel lagt de vinterstid. Slik var det for eksempel med Cold Response i Trøndelag i 2016. Årets øvelse var senhøstes og i vått vær, da må vi si at det var færre skader enn forventet, sier Bø.

LES OGSÅ: I Rennebu har Nato-soldatene startet krigen mot gjørma

Hun sier det trolig heller ikke ville vært like mange meldinger blant annet knyttet til transport dersom øvelsen skjedde i Nord-Norge, der folk er mer vant til forsvarsaktivitet.

- Det er kommet inn melding om 194 tilfeller av kjøring på innmark til og med tirsdag. Det var et mål at det ikke skulle kjøres på innmark, men når styrkene skal ut og manøvrere skjer det slikt. Men de grunneierne vi snakker med er ikke sinte. De forventer at vi ordner opp etter oss. Det gjør vi økonomisk med de som har fått skader, sier Bø.

LES OGSÅ: Milliardfregatt i fare for å synke

Stadig nye bilulykker

De nærmeste ukene vil det fortsatt være stor militær trafikk på mange midtnorske veier. Årsaken er at utstyr som ble transportert inn til Trøndelag i løpet av tre måneder skal skipes ut på en drøy måned. Kaldt vær og glatte veier øker faren for ulykker, noe forsvaret også har lagt vekt på.

Søndag kveld var det meldt om totalt 44 bilulykker under øvelsen. Bø bekrefter at det stadig kommer inn melding om trafikkulykker med de militære kjøretøyene som er brukt i øvelsen. Hun sier det har kommet flere slike meldinger de siste dagene.

LES OGSÅ: Her er dagens militære kolonner tirsdag

- Det har dessverre vært en del bilskader. Vi har heldigvis unngått dødsulykker knyttet til dette. Men vi hadde en veldig tragisk ulykke, der en soldat ble påkjørt. Det er noe vi absolutt skulle vært foruten, sier Bø.

Ulykken hun sikter til skjedde fredag 9. november da en tysk soldat ble påkjørt av en personbil i Haltdalen, i Holtålen. Soldaten i tjueårene omkom av skadene.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter