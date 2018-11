Bil falt ned på toglinja - blokkerte togtrafikken

Saken oppdateres.

- Utforkjøringen skjedde ved jernbanebrua på Åsen. Vi mener sjåføren kom kjørende sørfra, opplyser innsatsleder Magnus Bitnes.

Krysset motgående kjørefelt

Ut i fra spor på stedet har sjåføren mest sannsynlig krysset motgående kjørefelt, før bilen har kjørt utfor veien, rett ved jernbanebrua.

- Tilstanden på sjåføren er uavklart. Vedkommende ble kjørt med ambulanse til St. Olavs hospital, sier Bitnes.

Politiet mener sjåføren var alene i bilen.

Det er ikke tatt promilleprøve.

Blokkerte toglinja

Bilen på toglinja blokkerte en stund for togtrafikken. Det ble rekvirert kran, og klokken 15.50 melder NSB at det igjen er åpnet for togtrafikk på på Åsen. Togene kjører, men NSB legger til at det kan oppstå forsinkelser og innstillinger inntil de er i helt normal drift igjen.

På spørsmål om hvor høyt fallet til bilen har vært, svarer Bitnes:

- Fra brua og ned er det en liten ti-metring. Men fra punktet for fallet og ned, er avstanden ned til toglina mindre.