Gjorde skadeverk på biler i Fjordgata

Saken oppdateres.

Klokka 00.51:

Nattens hendelser starter i Trondheim sentrum klokka 00.51:

- En mann i 20-årene har utøvd skadeverk på flere biler i Fjordgata. Han ble kjørt inn til arrest, opplyser operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Det skal ha vært tilfeldig at patruljen kom over mannen.

- Patruljen har sikret spor og registreringsnummer på bilene. Og vi regner med det kommer anmeldelser i ettertid her, sier operasjonsleder Volden.

Mannen skal også ha blitt anmeldt av patruljen på stedet, da han nektet å oppgi hvem han var.

Narkotika og piller

Klokka 01.07:

Så meldte politiet klokka 01.07 at de hadde tatt en mann i 20-årene. Vedkommende skal ha vært på et utested og i besittelse av narkotika og piller. Vedkommende anmeldes.

Klokka 01.20:

En kvinnelig bilfører i 20-årene ble stanset i sentrum av Levanger.

- Det var en patrulje i Levanger som fattet mistanke til kvinnen, sier operasjonsleder Trond Volden.

Kvinnen var mistenkt for promillekjøring, og hun ble innbrakt for blodprøvetaking.

Klokka 01.36:

To menn i 40-årene bortvist fra et hotell på Tiller etter slagsmål.

Avsluttet privatfest

Klokka 01.47:

En mann i 20-årene ble innbragt for bevissikring etter mistanke om bruk av narkotika på utested i Trondheim sentrum.

Klokka 01.58:

Politiet avsluttet en privatfest hvor mange mindreårige var samlet i Stjørdal. Dette på grunn av klager fra naboer.

Klokka 02.02:

Mann i 20-årene ble bortvist fra Trondheim sentrum etter ordensforstyrrelse.

Knuste vask og speil på julebord

Klokka 02.14:

En mann i 30-årene ble innbrakt til arrest, og en kvinne i samme alder ble bortvist fra et julebord.

- Det var leid et lokale til julebord på Heimdal. Der var det to personer som gjorde skadeverk ved å knuse et speil og en vaskeservant. De hadde låst seg inn på et toalett. Dette skjedde i kraftig beruset tilstand, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at de vil anmelde forholdet, og at det antakelig også blir anmeldt av de som eier lokalene.

#Heimdal: Mann i 30-årene innbragt til arrest og kvinne i samme alder bortvist fra stedet etter skadeverk og ordensforstyrrelse ifb med julebord i klubblokale. Anmeldes. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 25, 2018

Klokka 02.28:

Mann i 20-årene innbringes til Sentrum Politistasjon fra utested i Trondheim sentrum. Dette på grunn av mistanke om bruk av narkotika.

Slagsmål utenfor bensinstasjon

Klokka 02.45:

En mann i 40-årene ble innbrakt til arresten etter at han nektet å etterkomme politiets pålegg om å forlate et utested.

Klokka 03.23:

Politiet får melding om slagsmål utenfor en bensinstasjon på Støren. Det skal være flere involverte.

- Første melding kom inn til oss klokka 02.25. Da var det to personer som sloss. Mens vi var på vei til stedet med politipatrulje, var det flere som ble involvert i slagsmålet, sier operasjonsleder Volden.

Framme på stedet gjorde politiet avhør av fornærmede og vitner.

- Gjerningsmannen var forsvunnet fra stedet. Så det blir en sak av dette i ettertid. Det var ungdommer i slutten av tenårene som var involvert, sier operasjonsleder Volden.

Det skal ikke ha vært snakk om noe større skader etter slagsmålet, og ingen hadde behov for tur til legevakta.

Bitt og slått av mann

Klokka 03.37:

En mann i 20-årene ble bitt og slått av en annen mann i samme alder i Trondheim. Politiet opplyser at mannen blir anmeldt.

Klokka 04.49:

En mann i 30-årene ble bortvist fra privatadresse etter å ha opptrådt truende overfor husverten på Orkanger.

De angitte klokkeslettene er når politiet har meldt om hendelsene på Twitter.