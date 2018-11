Sea King sendt for å søke etter observasjon av raketter

To menn er siktet for grov vold i Fyllingsdalen

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som like før klokken 17.00 meldte om at et Sea King-helikopter var sendt ut for å gjøre søk i området Høybakken i Bjugn. Årsaken var at det var gjort observasjon av lysraketter.

- Ser ikke ut til å være nødraketter da lyset ikke var rødt, het det i Twitter-meldingen fra politiet.

Også Hovedredningssentralen (HRS), som koordinerte søket, meldte om rakettene på Twitter. Det var snakk om fire oransje lys. HRS oppfordret personer som kjente til lysene, om å ta kontakt med dem.

Klokken 17.28 opplyste politiet i Trøndelag at forholdet er avklart. Da hadde de kommet i kontakt med dem som hadde skutt opp rakettene.