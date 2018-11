Ulmebrann i bolig på Skatval

- Katastrofalt at læreren får fortsette

Saken oppdateres.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på ulmebrannen som oppsto i en bolig på Skatval onsdag morgen.

- Det er snakk om mye røyk, så brannvesenet driver nå med utlufting av boligen, forteller Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det har ikke blitt meldt om personskader, men beboerne skal ha pustet inn noe røyk, og har blitt tilsett av helse.

Eventuelle skader på boligen er foreløpig ukjent.

- Det er meldt om at det har vært en ulmebrann, altså ingen åpne flammer.

Brann vil være på stedet for å lufte ut, samt sørge for at brannen ikke blusser opp igjen.

- Politiet vil ta noen avhør, og etterforsker saken så langt det lar seg gjøre, inntil man kan gå inn i bygget, avslutter Hollingen.