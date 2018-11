Vi betaler dyrt for lite hos Netflix

Saken oppdateres.

Innlandet politidistrikt ble varslet klokka 14.09. Skadeomfang er foreløpig ikke kjent.

Alle nødetater er på stedet.

VG skriver at et persontog har sporet av. Pressesjef i NSB Åge Lundeby sier ovenfor VG at det er noen personskader og tre knuste ruter i den fremste vognen.

– Noen personer har fått kuttskader. Politiet er på stedet, det er også brannvesen, og jeg har selv snakket med lokomotivfører, som har det bra, sier Lundeby til VG.