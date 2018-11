Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokken 13.28 fredag at to biler er involvert i et trafikkuhell nord for Røros. To personer skal ifølge meldingen være involvert.

- Begge de involverte er oppegående og inne i ambulanse for undersøkelse, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

En bil skal ligge på taket.

Ulykken skal ha skjedd på på fv. 30.