Fikk pris etter å ha gitt bort 40 000 klesplagg årlig

- Årets prisvinner er en gruppe som setter verdighet, integrering og inkludering i fokus. Målgruppen for deres arbeid er flyktninger, asylsøkere og vanskeligstilte i samfunnet. Prisvinneren drifter både en butikk og en møteplass hvor de driver videreformidling av donerte klær og annet utstyr, har sosiale arrangement, samt at de bidrar med språkhjelp, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.

Gratisbutikken Te & Tøy videreformidler cirka 40 000 klesplagg hvert år, står det i en pressemeliding fra Trøndelag fylkeskommune.

- Etterspurt lavterskeltilbud

- Styret, som består av åtte personer, er representanter for det store, spontane og dugnadspregede engasjementet for flyktninger som oppsto i 2015. Og sammen med frivillige brukere av butikken, har de lyktes med å få på plass et nyskapende, dugnadsbasert, velorganisert, brukervennlig og etterspurt lavterskeltilbud. Kun basert på frivillighet, skriver juryen.

Prisvinneren samarbeider både med frivillighetssentraler i nærheten og flere humanitære organisasjoner. Butikken ble etablert i 2016, og holder til på Sluppen i Trondheim.

Kultuministeren prisutdeler

Den har åpnet hver torsdag, og det er opptil 100 besøkende hver gang.

Frivillighetsprisen består av en sjekk på 25 000 kroner og et diplom. Den ble delt ut lørdag av kulturminister Trine Skei Grande og leder for hovedutvalg kultur i Trøndelag fylkeskommune, May Britt Lagesen.

