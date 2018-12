Flere bygninger totalskadet i brann i Lånke

EM-åpningen ryker for Thea Mørk

Saken oppdateres.

Ifølge 110-sentralen i Nord-Trøndelag forteller at brannvesenet rykket ut etter melding om at boligen var overtent.

- Vi har vært der ei stund nå, men boligen var så å si nedbrent da vi kom dit, så det drives nå mest med etterslukking, forklarer alarmoperatør ved 110-sentralen, Christina Wågan.

Politiet opplyser om at det er veldig vanskelige arbeidsforhold på stedet, på grunn av kraftig vind og vanskelig adkomst.

- Brannvesenet har kommet frem med et par vogner nå. Samtidig jobber vi intenst med å finne ut om det er noen personer som har tilhold i huset. Det har vi foreløpig ingen avklaring på, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim.

Klokken 07.42 melder politiet at flere bygninger er nedbrent og totalskadet. Videre skriver de at det ikke skal være fare for spredning til andre boenheter i området.