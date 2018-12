Må stenge E6 i perioder og forventer trafikkaos

Den historiske NFF-avtalen fikk oppmerksomhet verden over. NISO-topp gir Hegerberg mye av æren

SISTE: Onsdag morgen melder politiet også om vogntog sliter med dårlig feste i Fremovegen i Melhus, ca. 3-4 kilometer opp fra Ler sentrum.

Etter at mellom 20 og 30 trailere sto fast i Knebakken tirsdag kveld, fortsetter trafikkproblemene i Steinkjer onsdag morgen.

- Nå jobbes det på E6 ved Kvam. Der trengs det to tungbergere for å få opp en trailer, sier operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt.

- Vil få mange meldinger

E6 vil bli stengt i perioder, og Brevik anslår at arbeidet med å rydde stedet kan ta om lag to timer.

- Jeg antar at vi vil få mange trafikkmeldinger i dag. Snøen kommer like overraskende på folk hvert eneste år. Vi vil be folk avpasse farten etter forholdene.

- Det var kaos

I 21.45-tiden tirsdag kveld meldte politiet at det sto fast opptil 30 trailere i Knebakken i Steinkjer.

- Vi fikk først melding om at det sto fire-fem trailere og sperret veien. Da patruljen kom frem var det derimot rundt 20 trailere der. Noen står i kø så klart, så ikke alle står fast i bakken, men det var kaos, forklarte Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt tirsdag.

E6 var fullstendig sperret på stedet, og det ble meldt om lange køer. Alt av brøyte- og strøbilmannskaper ble sendt til stedet, og i 23-tiden meldte NRK at en strøbil var på vei.