Måtte frem med motorsaga for å berge militært kjøretøy

Saken oppdateres.

To personer som var i den militære lastebilen ble kjørt til akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim. Forsvaret opplyser like før klokka 15.00 at den ene soldaten allerede er utskrevet og den andre er innlagt til observasjon.

Nødetatene rykket ut etter at lastebilen kjørte av riksvei 30 sørøst for Singsås sentrum i Midtre Gauldal og havnet nede i en bekkedal. Første melding om ulykken kom klokka 12.03.

Svært glatt

Det var svært glatt på stedet, skrev politiet på Twitter. Vegtrafikksentralen ble varslet om at tiltak må iverksettes. Andre tunge kjøretøy ble stående fast på stedet.

- Lastebilen står ikke til hinder, men har fått store skader, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at de to personene som var involvert har fått skader i ansiktet. Ellers vet han ikke noe mer om skadeomfanget.

Det er cirka 60 meter av et autovern som har blitt ødelagt.

Måtte bruke motorsag

Politiet har rutinemessig varslet militærpoliitet om hendelsen.

Utrykningspolitiets UP425, militærpoliti, brannvesen, ambulanser, vegtrafikksentralen, strøbil, traktor, Falck og andre aktører måtte trå til ulykken inntraff.

Ifølge orkdalspolitiet på Facebook skrøt UP-patruljen av engasjementet fra mannskapet på ulykesstedet. Veien er delvis åpen mens mannskap fra Falck berger lastebilen.

Amerikanske soldater

Presseoffiser i HV-12, Rune Haarstad bekrefter at det er amerikanske soldater som er involvert i utforkjøringen.

- Det er rotasjonsstyrken som holder til på Værnes, og ikke noen fra Trident Juncture, forklarer han.

Det er rundt 200 amerikanske soldater som er på vintertrening i Haltdalen sammen med Heimevernet.

- Det var et logistikkjøretøy som havnet i grøfta, sier Haarstad.

