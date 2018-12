Militært kjøretøy har havnet i bekkedal

«Hegerberg er blitt et symbol på noe mye større enn bare seg selv»

Saken oppdateres.

To personer som var i den militære lastebilen er kjørt til akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim. Nødetatene rykket ut etter at lastebilen kjørte av riksvei 30 sørøst for Singsås sentrum og havnet nede i en bekkedal. Første melding om ulykken kom klokka 12.03.

Det er svært glatt på stedet, skriver politiet på Twitter. Vegtrafikksentralen er varslet om at tiltak må iverksettes. Andre tunge kjøretøy står fast på stedet.

- Lastebilen står ikke til hinder, men har fått store skader, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at de to personene som var involvert har fått skader i ansiktet. Ellers vet han ikke noe mer om skadeomfanget.

Det er cirka 60 meter av et autovern som har blitt ødelagt.

Politiet har rutinemessig varslet militærpoliitet om hendelsen.

- Det blir nok aktuelt med stenging av veien når kjøretøyet skal berges, sier Handegard.