Politiet fikk tips om trailer med sommerdekk i Meråker

Saken oppdateres.

Politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli hos politiet i Værnesregionen, forteller at de har fått flere meldinger om dårlig skodde semitrailere siden onsdag morgen. Den første meldingen kom klokken 09.34.

Det var bladet.no som først omtalte saken.

- Vi ble kontaktet av en person som var bekymret for dekkene til en utenlandskregistert trailer som sto parkert utenfor en bedrift i Meråker, sier Gjølmesli.

Ekstremt glatt på E14

Flere Adresseavisen har snakket med har trukket fram føret som helt spesielt glatt:

- Det er helt ekstremt. Du kunne speile deg i veien, forteller Ingunn Eikrem Karlsen, som bor i Flora.

Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt opplyser at det dreier seg om tilhengeren til den aktuelle semitraileren, som skal ha vært utstyrt med sommerdekk. Trekkvogna var utstyrt med gode dekk.

- Det var noen på fabrikken som oppdaget at det var sommerdekk, og som ringte oss, sier Handegard.

Det har vært store trafikkproblemer på E14 onsdag etter at flere semitrailere fikk problemer på det glatte føret. En av dem ble stående tvers over E14.

Ringte firmaet

En politipatrulje var på vei til Meråker, for å sørge for at sjåføren etterkom pålegget om å skifte dekk. Klokka 11.40 onsdag formiddag ble patruljen omdirigert, men politiet tok kontakt med firmaet som skulle ta imot transporten i Oslo.

- De lovet å ringe sjåføren og fortelle at han måtte bytte dekk før vedkommende kunne kjøre videre, sier Handegard.

Politioverbetjent Gjølmesli i Stjørdal viser til at det må løses ved at en tungberger-bil frakter semitraileren til Stjørdal for omlegging av dekk.

Han forteller at politiet onsdag morgen også fikk melding om en annen trailer med dårlige dekk på E14. Politiet stoppet semitraileren i Hegra klokken 09.46.

- Bilen hadde to slitte dekk og sjåføren fikk pålegg om å skifte disse i Stjørdal, før han kunne fortsette turen, sier Gjølmesli.