Her kom det 18 centimeter snø det siste døgnet

Skuffende verdenscupstart for Thingnes Bø

Ny jobb for Ap-profil

Eksplosiv økning i tips om nettovergrep: - Liten risiko for å bli avslørt

Saken oppdateres.

En bil har kjørt av veien og havnet i en bergvegg på fylkesvei 714 mellom Eidsvatnet og Ansneskrysset på Hitra. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet melder om redusert fremkommelighet.

Vegtrafikksentralen melder at det er glatt på stedet. Entreprenør er på vei ut.

Klokken 15.27 melder politiet at to personer er kjørt til legevakt for sjekk.