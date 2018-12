Brann i garasje i Melhus

Nå kan du overvåke to nye veier før du kjører

UP tar mange som bryter fartsgrensene selv om veiene er ekstremt glatte

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder dette på Twitter.

- Det skal ikke være noen hjemme i huset garasjen er tilknyttet, skriver politiet videre.

Ifølge politiet står garasjen i full fyr.

- Det er tett med hus på stedet, så det vurderes også evakuering, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Frank Brevik kort tid etter brannvesenet var på stedet.

Klokken 16.24 melder politiet at brannvesenet har kontroll på brannen, og at det ikke er fare for spredning. Ingen personer har tatt skade i forbindelse med brannen.