Fikk raskt kontroll på garasjebrann i Melhus

Saken oppdateres.

Brannvesenet har kontroll på brannen som oppsto i en garasje i Melhus fredag ettermiddag. Det var litt over klokken 16.00 politiet først meldte om brannen.

Ikke fare for spredning

Innsatsleder i politiet, Solveig Kristin Eide, forteller at brannvesenet har jobbet iherdig på stedet, og at de raskt fikk kontroll på flammene.

- Det er derfor ikke fare for spredning, og ingen har blitt skadet i forbindelse med brannen, sier hun.

Det er tett bebyggelse i området, og det ble derfor vurdert å evakuere flere bygninger på et tidspunkt.

- Vi var jevnlig i dialog med brannvesenet om dette, som mente at det ikke ville være nødvendig så lenge vinduer og dører var lukket. vi har hele tiden vært i kontakt med de som bor i de nærmeste husene, fortsetter Eide.

Arild Karlsen, innsatsleder i brannvesenet forteller at det var mye flammer på stedet.

- Flammene stod to etasjer over garasjen. Vi var redde for spredning, men det var ikke vind. Vi har hatt to biler fra Melhus og to fra Trondheim her. Nå blir det etterslukking og vakthold her, sier han.

Brannbilene fra Trondheim har forlatt stedet.

Kan få skader

Det kan riktignok tenkes at noen nærliggende hus vil få røykskader.

- Det er litt for tidlig å si noe om, men det kan være fare for det.

Både folk i biler på E6 og naboer meldte ifra om brannen, som var godt synlig.

Politiet vet fortsatt ikke hva som kan ha vært årsaken til brannen.