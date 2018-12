Minst sju evakuert etter undersjøisk ras i Namsos

Her lærer natteravnene i Trondheim å redde en person opp fra elva

Rapstjerne, stortalent og et uventet samarbeid er klar for Trondheim Calling

To pågrepet for væpnet ran

- Da jeg ringte mamma etter at vi hadde kjøpt rekkehuset, ble det helt stille i telefonen

Han er ny sjef for kongresshotellet på Brattøra

- Mange føler det er deres egen feil at de spiser så mye

To personbiler kolliderte i Verdal

To biler i kollisjon i Skaun

- Mange føler det er deres egen feil at de spiser så mye

Saken oppdateres.

- I forbindelse med arbeid med gravemaskin har grunnen forsvunnet, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge ham gjelder raset for et lite område, mer spesifikt Årnes som ligger nord-øst på Otterøya. Politiet fikk melding om raset torsdag kveld klokka 20.15.

Tiller forteller at raset skjedde mens det var mørkt, og at det var geologer som etter å ha sett på kart som besluttet at de nærmeste husene skulle evakueres.

- Det er ikke meldt om skade på bygninger, sier Tiller.

Det er enten sju eller åtte personene som er evakuert. De fikk ei natt på hotell.

Operasjonslederen opplyser at det er flere hus i området der raset gikk, men at de fleste av husene er sommerhus.

Fredag morgen sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim at både Namsos kommune og NVE er varslet.

- Denne saken vil bli fulgt opp i dag, og vi vil sende en innsatsleder til stedet når det blir lyst. Da vil det bli gjort en befaring, forklarer Lægdheim.

Politistasjonsjef i Namdal politistasjonsdistrikt, Stein Erik Granli, sier at raset gikk 2-3 timer før politiet ble varslet.

- Det var noe veiarbeid ved Salmars anlegg, og det var de ansatte på stedet som merket at raset hadde gått, sier han.

Det var geologer på stedet natt til fredag, men de blir også sendt til stedet i dagslys.