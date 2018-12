Undersjøisk ras i Namsos - sju evakuert

To biler i kollisjon i Skaun

Saken oppdateres.

- I forbindelse med arbeid med gravemaskin har grunnen forsvunnet, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge ham gjelder raset for et lite område, mer spesifikt Årnes som ligger nord-øst på Otterøya. Politiet fikk melding om raset torsdag kveld.

Tiller forteller at raset skjedde mens det var mørkt, og at det var geologer som etter å ha sett på kart som besluttet at de nærmeste husene skulle evakueres.

- Det er ikke meldt om skade på bygninger, sier Tiller.

De sju personene som er evakuert, fikk ifølge ham ei natt på hotell i Namsos.

Senere på fredag vil geologer undersøke området. Operasjonslederen opplyser at det er flere hus i området der raset gikk, men at de fleste av husene er sommerhus.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 1.46 natt til fredag.