- Her har vi 24 kilometer med oppkjørte skiløyper

Saken oppdateres.

- Her er det store mengder med snø og kilomtervis med løyper er pakket og preppet, forteller Ole Ingebrigt Eid i Jårakjølens venner. Han kan rapportere om topp forhold og mener skisesongen er sikret fram til påske.

Dette er området til Leik IL, klubben til Oddvar Brå. Skilegenden har personlig målt opp skisporet med GPS, forteller Reidar Almås, leder for Jårakjølens venner. Fasiten er altså 24 kilometer.

Etter at adressa.no i helga skrev om hvor det er oppkjørte løyper, tok Almås kontakt for å fortelle om Jårakjølen, 40 km frå Trondheim.

Stabile snøforhold

Der er det et løypenett på 30 km når det blir nok snø. Skiløypene går gjennom de tre kommunene Melhus, Skaun og Orkdal og har stabile snøforhold og gode spor gjennom hele vinteren, ifølge venneforeningen.

Venneforeningen kjører spor på dugnad hver eneste tirsdag, torsdag, lørdag og søndag gjennom hele vinteren.

- De fleste kjørerne våre er pensjonister, og vi garanterer oppkjørte spor klokka ti, sier Reidar Almås.

I dette området kjørte Birger Brå, faren til Oddvar Brå, løyper med skuter fra 60-tallet og fram til 2000. Da tok venneforeningen over.

Løypekjørere på dugnad

- Ti personer gjorde samme jobben som far til Oddvar Brå gjorde tidligere, forteller Almås. I 2012 fikk idrettslaget Leik kjøpt seg spormaskin med støtte fra Melhus kommune. Nå er det seks kjørere som på dugnad har ansvaret for skiløypene hele sesongen.

- Det er veldig mange fra Trondheim også som kommer til Jårakjølen, sier Reidar Almås.

- Da det var lite snø i Trondheim for noen vintre siden, hadde vi stabile snøforhold, sier han. Almås forteller at det er flere parkeringsplasser for de som gå på ski på Jårakjølen.

