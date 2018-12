Ti bilførere stoppet under laserkontroll i Trondheim

Kraftfiender går sammen for å hindre økte strømpriser og naturinngrep

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder om at ti personer ble stoppet av UP under laserkontroll ved Nyborg skole mandag ettermiddag.

De ble stoppet for høy hastighet, mobilbruk og dårlig sikt.

61 km/t i 40-sone

Seks av dem fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i 40-sonen. Den høyeste hastigheten ble målt til 61 kilometer i timen.

Tre av bilførerne fikk forelegg for mobilbruk.

- Det er fortsatt ulovlig å bruke mobilen når du kjører, skriver politiet på Twitter.

Det siste forelegget ble gitt til bilføreren som ikke hadde skrapt frontruta godt nok, og hadde ikke tilstrekkelig sikt.