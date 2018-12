Enebolig totalskadd i brann i Singsås

Ladejarlen er også i år en lyssatt båt som søker en trygg havn. Hvem tør slukke lyset for alltid?

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket fredag kveld ut til brann i en enebolig i Singsås i Midtre Gauldal.

Politiet i Trøndelag meldte om brannen på Twitter klokka 20.25.

- Alarmen gikk klokka 20.15. Vi rykket ut med mannskaper fra Singsås og Støren. Eter 11 minutter var vi på stedet, sier Gunnar Sundli ved 110-sentralen i Trøndelag.

Da brannvesenet kom til stedet, brant det i en ende av huset. Men i løpet av kort tid, stod hele bygningen i full brann.

- Brannen hadde kommet så langt da brannvesenet kom til stedet, at de var sjanseløse på å berge noe, sier Sundli.

Kontrollert nedbrenning

Flere personer skal ha bodd i boligen, men ifølge brannvesenet var ingen i huset da det begynte å brenne. En person som var i nærheten, oppdaget brannen og varslet brannvesenet.

Klokka 21.19 varslet brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, og at de foretok en kontrollert nedbrenning av boligen.

Vil etterforske

Ifølge operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt er det ett av to hus på et småbruk på Granøya i Singsås som har brent ned. Det skal ikke ha vært noen fare for spredning.

- Har dere noen formening om hvor brannen har startet?

- Nei, det er det alt for tidlig å si noe om. Det vil vi forsøke å finne svar på i den videre etterforskningen, sier Øie.

Boligen som brant, ligger like ved jernbanelinja. Brannen fikk imidlertid ingen betydning for Rørosbanen.

- Det siste toget i kveld passerte straks etter at alarmen gikk, opplyser Sundli.