Fem personer i kollisjon i Sparbu

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut til en kollisjon på E6 i Sparbu i Steinkjer, meldte politiet i Trøndelag klokka 17.45.

Fem personer er involvert i hendelsen.

- To av de fem er barn, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt.

Det ser ut til at den ene bilen har kjørt inn i den andre bakfra.

- Alle er sjekket av helsepersonell. Vi har ikke fått melding om personskade, sier operasjonslederen.

To av de involverte blir kjørt til legevakt for en sjekk. Bilene står ikke til hinder for trafikken, opplyser politiet.

