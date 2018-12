Saken oppdateres.

Like over klokka 17 meldte Vegtrafikksentralen at Frøyatunnelen måtte stenges i begge retninger.

- Vi fikk tips fra en buss om at en personbil med tilhenger hadde stanset i tunnelen. Det kan være trafikkfarlig, så av hensyn til sikkerheten har vi stengt tunnelen, opplyser trafikkoperatør Pål Haugbro hos Vegtrafikksentralen.

Polti og entreprenør ble sendt til stedet for å bistå.

Klokka 17.24 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen var åpnet igjen for trafikk.