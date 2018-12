Drone-angrep på Gatwick stanser fly til Værnes

Saken oppdateres.

Gatwick flyplass utenfor London ble sent onsdag stengt mens politiet etterforsker meldinger om at to droner fløy over flyplassen.

Det er fortsatt usikkert når den kan åpne igjen. Stengningen har ført til store problemer i juletrafikken til og fra den britiske hovedstaden.

Er du i London eller skal reise til London? Vi ønsker å komme i kontakt med trønderske flypassasjerer som er rammet.

Ta kontakt på webred@adresseavisen.no.

Kansellert

Ifølge Avinors nettsider er det et Norwegian-fly fra Gatwick som skulle ha landet på Trondheim lufthavn Værnes torsdag klokka 21.20.

- Flyet er kansellert på grunn av drone-observasjonene, bekrefter pressekontakt Tonje Næss i Norwegian.

- Når en flyplass på denne størrelsen stenger over lengre tid får det store konsekvenser for flytrafikken. Vi anbefaler at de som ikke må reise til eller fra London Gatwick i dag avstår fra å gjøre det. Kunder som skal til London kan booke om sine billetter gratis eller få de refundert dersom de ønsker det, skriver hun i en e-post.

Norwegian er en av de største aktørene på Gatwick, og stengingen av flyplassen rammer også norske passasjerer.

- Våre samarbeidspartnere på flyplassen gjør også alt de kan for å bistå passasjerene der. Vi beklager på det sterkeste overfor passasjerer som berøres av situasjonen på Gatwick og gjør alt vi kan for å hjelpe de som trenger det, understreker Næss.

LES MER: Lange køer på riksvei 3 etter at semitrailer med mat tok fyr

Forsinkelser

En talsperson for flyplassen opplyser at 110 000 passasjerer skulle reise til eller fra Gatwick i løpet av dagen. Rundt 11 000 personer er dronefast på flyplassen. Britisk politi mistenker at det er planlagt angrep mot flyplassen.

I tillegg til droneproblemene utenfor London, har det også vært andre lufthavnrelaterte problemer midt i juletrafikken. Det internasjonale datasystemet for innsjekking på flyplasser var nede i cirka 20 minutter i hele Europa, opplyste Avinor til NRK tidligere torsdag kveld.

På Avinors nettsider er det meldt en del forsinelser på flyene som skal lande på Trondheim lufthavn Værnes torsdag kveld. Men Norwegian avviser at dette skyldes innsjekkingsproblemene.

- Det er litt forsinkelser her og der, men det har ikke noe med innsjekkingsproblemene å gjøre, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter