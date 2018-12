Kvinne anmeldte overfall: - Antastet og dratt etter håret av mann med finlandshette

MDG innser cruise-tabbe: - Vi var for høye og mørke

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag fikk torsdag melding om en hendelse som skal ha skjedd i Melhus sentrum tirsdag kveld.

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver politiet at en kvinne skal ha blitt overfalt rett utenfor Thoragården denne kvelden rundt klokken 23.45.

Anmeldte torsdag

- Kvinnen forteller politiet at hun ble utsatt for vold fra en mann iført finlandshette. En forbipasserende mann som kom kjørende i en personbil skal ha observert hendelsen og brutt inn, og gjerningsmannen skal da ha forlatt stedet, skriver politiet.

Politiet ønsker at denne mannen, eller andre som kan ha observert noe, tar kontakt på telefon 02800, heter det i pressemeldingen.

Fungerende etterforskningsleder Roar Sæther ved politistasjon sør på Heimdal opplyser at kvinnen i 40-årene ringte til politiet torsdag. Etter å ha fortalt hva hun skal ha blitt utsatt for, ble hun bedt om å komme inn og avgi en forklaring. Saken ble også anmeldt.

- Dratt etter håret

Til politiet har kvinnen opplyst at hun var på vei hjem fra jobb da overfallet skjedde. Hun ble ikke fysisk skadd, ifølge etterforskningslederen.

- Fornærmede forteller at hun ble antastet utenfor Thoragården av en mann med finlandshette, og at hun ble dratt over parkeringsplassen etter håret. Da en mann kom kjørende i bil ble dette avbrutt, sier Sæther.

Kvinnen har ingen formening om hvorfor dette skjedde.

- For henne virker dette tilfeldig, sier Sæther.

- Sto denne mannen og ventet på henne?

- Det vet vi ikke, men man kan tenke tanken at dette var planlagt i og med at han skal ha vært iført finlandshette. Men det blir bare spekulasjoner, sier Sæther.

Politiet vet heller ikke noe om hvilket motiv mannen eventuelt skal ha hatt.

Samler inn videoovervåkning

Etterforskerne har begynt arbeidet med å sikre seg videoovervåkningsmateriale fra området, opplyser etterforskningslederen.

- Men vi har ikke rukket å se på dette ennå.

Sæther gjentar at politiet svært gjerne vil ha opplysninger fra eventuelle vitner til hendelsen kvinnen beskriver.

- Dette skal ha skjedd i tidsrommet mellom 23.00 og 24.00 i området mellom Thoragården og Svinsås auto.