Mann (19) kjørte i 168 km/t i Frøyatunnelen

Saken oppdateres.

Den 19 år gamle sjåføren fikk førerkortet i fjor sommer. Halvannet år senere ble det beslaglagt etter at mannen ble målt til 168 km/t i 80-sonen i Frøyatunnelen torsdag kveld.

- Det var lokalt politi som brukte en hastighetsmåler i tunnelen. Han er avhørt og har erkjent forholdet. Han samtukket i førerkortbeslaget, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

- Det var ikke bra det der. Det er livsfarlig å kjøre over dobbelt så fort som hastigheten på stedet, sier han.

Handegard mener det kan være snakk om ubetinget fengsel når farten er såpass drøy.

- Jeg fatter ikke at han tør å kjøre så raskt, sier Handegard oppgitt.

Han forteller at de er klar over at det kjøres svært fort på strekningen.

- Bare denne uka har det vært flere sjåfører som politiet ikke har klart å stanse fordi de har kjørt så fort. Vi har derfor endret litt på taktikken, sier Handegard.

- Vi må faktisk ha patruljer i bil klare i tilfelle de ikke stopper. Da kommer vi for langt bakpå, sier han.

