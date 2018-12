Personbiler kolliderte i kryss i Steinkjer

Saken oppdateres.

To biler var involvert i ulykken. Bilene er tauet bort. Flere personer er kjørt til legevakt for en nærmere sjekk. Politiet vil opprette sak etter ulykken, som skjedde i et kryss på fylkesvei 759, sørøst for Sørlia i Steinkjer.

- En bil kjørte inn i en annen bil midt i et kryss, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 16.49.

- Det var lav hastighet, men det ble store materielle skader på begge kjøretøyene, sier han.

Det ble meldt om glatte veier i området.