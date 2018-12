Saken oppdateres.

To biler var involvert i ulykken. Ifølge politiet er det endel materielle skader. Bilene er tauet bort. Flere personer er kjørt til legevakt for en nærmere sjekk. Politiet vil opprette sak etter ulykken, som skjedde i et kryss på fylkesvei 759, sørøst for Sørlia i Steinkjer.