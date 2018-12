Kastet stol og forsøkte å bite en ansatt ved utested

Nardo-krisen: «Det bor like mange her som i Molde, så det bør være mulig»

Saken oppdateres.

Politiet melder at det har vært en forholdsvis rolig natt til lørdag. Men de har vært nødt til å innbringe mange på grunn av at det har vært altfor beruset.

Klokka 00.01, Verdal:

- En mann skal ha kastet fra seg en stol etter fornærmede. Vedkommende skal også ha forsøkt å bite fornærmede, opplyser operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Hendelsen skal ha skjedd allerede klokka 23.14. Såvidt politiet har fått klarhet i, så er fornærmede i saken ansatt ved utestedet.

- Vi er ennå usikre om det kommer en anmeldelse på forholdet, sier operasjonsleder Letnes.

Mannen som kastet stolen, er 37 år. Han ble etter dette bortvist fra sentrum, med pålegg om å ikke vise seg der igjen før etter klokka 08.00 lørdag morgen.

Klokka 00.23, Trondheim:

Overstadig beruset 21-åring. Ingen anmeldelse. Vedkommende må være i drukkenskapsarrest til han blir edru.

Klokka 01.02, Trondheim:

- En 40-åring var vanskelig på et utested i Trondheim sentrum. Vedkommende hadde vært vanskelig overfor vektere. Vedkommende var godt beruset, sier operasjonsleder Letnes.

Politiet har vært tilbake på stedet og snakket med vekterne, og det kommer ingen anmeldelse på forholdet.

- 40-åringen må sitte her til han blir edru.

Klokka 01.11, Trondheim:

To mann innbrakt og satt i drukkenskapsarrest.

- De fikk først et pålegg etter å ha laget bråk utenfor et utested - de fikk pålegg om å holde seg borte. De kom tilbake, og ble innbrakt for en ny ordensforstyrrelse der de ikke etterkom pålegg fra politiet. De er så beruset at de er innsatt i drukkenskapsarrest, sier operasjonsleder Letnes.

De to vil bli anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet.

Klokka 01.33, Trondheim:

- En 21-åring var vanskelig overfor vektere ved et utested. Den ene vekteren skal ha blitt slått til i en skulder, sier operasjonsleder Lars Letnes.

Politiet opplyser at det antakelig kommer en anmeldelse på forholdet.

Klokka 01.59, Stjørdal:

En mann på 25 år ble bortvist fra sentrum etter bråk på et utested.

Klokka 02.10, Trondheim:

Kvinne på 28 år innsatt i drukkenskapsarrest.

- Kvinnen hadde ikke gjort noe ulovlig, men hun var så beruset at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv, opplyser operasjonsleder Letnes.

Klokka 02.23, Trondheim:

Vektere måtte ta hånd om en person og legge vedkommende i håndjern ved et utested i Trondheim sentrum.

- Vedkommende var beruset og kranglet med dørvaktene. Han hadde fått beskjed om å forlate utestedet og ble sint da han ikke fikk drikke opp ølen sin, sier operasjonsleder Letnes.

Politiet kjenner ikke alderen til vedkommende, da han nektet å oppgi personalia.

- Han vil i tillegg bli anmeldt for å nekte å oppgi personalia til politiet.