Seks meter høy julenisse stjålet i Verdal

Saken oppdateres.

- Jeg reiste til Oslo i går. I dag tidlig ringte naboen og fortalte at nissen var borte, forteller Nils Robin Bjørklund til Adresseavisen lørdag formiddag. Det var avisa Innherred som først omtalte tyveriet.

Bjørklund utelukker at det kan være vinden som har tatt nissen.

- Det er 50 kilo med steinheller som holder den fast, i tillegg til tau. Naboen fortalte at tauene var kuttet over. I tillegg er lysene og kablene som var montert for å lyse den opp borte, så den er garantert stjålet, sier han.

Avventer anmeldelse

Han har foreløpig ikke anmeldt det spesielle tyveriet til politiet.

- Det kan jo tenkes at det var noen på vei hjem fra fest som syntes det var en god idé å ta med seg nissen. Dersom det kommer en henvendelse fra en angrende synder i løpet av dagen så gjør jeg ikke noe mer med det. Hvis ikke må jeg vurdere å politianmelde det, og ta en telefon til forsikringsselskapet, sier Bjørklund.

Han monterte den seks meter høye nissen på tirsdag, og fikk raskt mye oppmerksomhet.

- Det har vært mye respons, og stor trafikk utenfor. Det er flere som har stoppet for å ta bilder, og mange unger som har stått lenge og kikket på nissen, sier han.