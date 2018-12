- Slo til vakt som kan ha fått hjernerystelse og brudd

På én og samme dag raste verden for sportselskere sammen

Saken oppdateres.

Klokka 00.54, Trondheim:

En mann ble nektet inngang på et utested og var hissig.

- Da politiet kom på stedet var vedkommende rolig og grei. Vedkommende fikk en mulighet, men dukket på nytt opp ved utestedet. Vedkommende fikk da pålegg av politiet om å sette seg inn i en drosje, sier operasjonsleder Lars Letnes.

Det skal da ha vært to personer som forlot drosjen og havnet i bråk på nytt.

- Den ene var godt beruset og er innsatt i drukkenskapsarrest hos oss, mens den andre var såpass at han kunne ta vare på seg selv. Begge blir anmeldt for ordenforstyrrelse og for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.

Klokka 01.15, Trondheim:

Kvinne på 24 år bortvist fra sentrum for natta, etter at hun oppførte seg vanskelig på et utested.

Kan ha fått hjernerystelse og brudd

Klokka 01.29, Namsos:

Vakt slått til av en mann på 24 år.

- Vakta har havnet på legevakta og venter fortsatt på undersøkelse der. Vakta kan nok ha hjernerystelse og muligens noe brudd, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at forut for hendelsen skal vakta ha bortvist en kompis av gjerningsmannen fra et utested i Namsos.

- Han som slo, sitter nå inne hos oss. Såvidt vi vet er det snakk om ett eneste slag, som var uprovosert. Det må ha vært en bra trøkk, for det er snakk om både neseblod og ei løs tann, sier operasjonsleder Letnes.

Klokka 01.18, Trondheim:

En mann på 21 år ble bortvist fra Trondheim sentrum etter å ha slått etter ei vakt på et utested.

- Her har vi fått opplyst at vakta kommer inn og leverer anmeldelse til oss på dagtid i dag, sier operasjonsleder Lars Letnes.

Klokka 02.29, Stjørdal:

En mann på 19 år ble bortvist fra sentrum av Stjørdal etter bråk på et utested.

Klokka 02.30, Namsos:

19-åring bortvist fra sentrum etter bråk.

Klokka 02.31, Trondheim:

En mann på 32 år ble bortvist fra Trondheim sentrum etter bråk ved et utested.

Klokka 02.56, Trondheim:

En mann på 25 år ble bortvist fra Trondheim sentrum.

Klokkeslettene kan avvike noe fra når hendelsen faktisk fant sted - da klokkeslettene angir når politiet anser oppdraget som avsluttet, eller har rukket å melde om hendelsen på Twitter.