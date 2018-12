Kontroll på brann på Glåmos

Hvem er bredest av far og sønn Sørloth?

Saken oppdateres.

- Brann er på stedet og har kontroll på brannen. Det er en utedo som har tatt fyr, og det var en stund fare for at brannen kunne spre seg til et stabbur i nærheten, men brannmannskapene har kontroll, sier operasjonsleder Bernt Tiller i politiet i Trøndelag.

Ingen personer kom til skade i brannen.

Det er utedoen til et lite småbruk som har tatt fyr.

- Småbruket fungerer i dag som hytte, og eierne feirer jula der, men det er ikke snakk om personskader. Vi følger opp med avhør av eier så snart vi har patrulje på stedet, opplyser operasjonsleder.

Politet meldte om brannen på twitter liker før klokka 18.00 tirsdag kveld.

#Røros - melding om brann i et utedo på Glåmos. Spredningsfare - nødetater på tur til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 25, 2018