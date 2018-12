Ung fører mistet lappen etter utforkjøring ved Ulsberg

Brukte dobøtter og rustne spiker som våpen for å stoppe angrep på Trondheim

Vitneopplysninger og politiets undersøkelser på stedet førte til førerkortbeslag for den unge mannen etter at han kjørte av veien med fire passasjerer i tenårene. Alle fem skal ha kommet unna uhellet uten fysiske skader.

- Denne hendelsen kunne potensielt hatt en avært alvorlig utgang, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

- Ifølge vitner har bilen kjørt av veien etter å ha holdt forholdsvis høy hastighet. Den har også krysset motgående kjørefelt før den endte i grøfta, sier Volden.

Bilfører i 20-årene fikk sitt førerkort beslaglagt på bakgrunn av politiets etterforskning på åstedet og vitneopplysninger. Sak opprettes. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 27, 2018

Ikke personskade

Føreren i 20-årene, en mannlig passasjer i slutten av tenårene og tre tennåringsjenter kjørte nordover på E6 da utforkjøringen skjedde om lag fire kilometer sør for Ulsberg-krysset i Rennebu kommune.

Politiet meldte om utforkjøringen på Twitter klokken 19.13.

Flere vitner

Et vitne som skal ha kommet først til stedet etter utforkjøringen, forteller Adresseavisen at bilen var på vei nordover og at utforkjøringen skal ha skjedd på en relativt rett strekning.

Vitnet beskriver også at bilen hadde høy fart. Dette gjentar et annet vitne som har tatt kontakt med avisen.

Gjør videre undersøkelser

Operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt forteller at politipatruljen på stedet har snakket med flere vitner som skal ha beskrevet uvettig kjøring før utforkjøringen fant sted.

- Patruljen fått høre at bilen kjørt veldig fort og at den skal ha foretatt flere forbikjøringer før den endte i grøfta, sier Volden.

Politiet gjør undersøkelser og har tatt flere avhør.