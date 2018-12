Fem personer husløse etter boligbrann i Verdal

Én person er pågrepet og siktet for drap i Sarpsborg

Saken oppdateres.

Alle beboere er ute av huset, som ligger i Helgådal i Vuku.

Like før klokka 17.00 er brannen slukket i første og andre etasje på våningshuset. Brannmannskapene fortsetter slukkingsarbeidet på loftet, der det fortsatt er ild. Ifølge politiet er brannen under kontroll.

Fem personer husløse

- Det er fem personer som bor på adressen, blant dem to mindreårige. Ingen skal ha blitt eksponert for røyk, eller på annen måte blitt fysisk skadet i forbindelse med brannen, opplyser operasjonsleder Bjørnar Gaasvik hos politiet i Trøndelag.

Ifølge Gaasvik var det åtte personer ved huset da politiet kom til stedet.

- Ambulansen er dimittert, men kriseteamet i kommunen er varslet for å bistå beboerne, sier operasjonsleder.

Kyrne reddet ut

Driftsbygningen på gården står ca 25 meter, med 30 kyr på båsen.

- Alle dyrene er hentet ut fra fjøset. Jeg har ikke opplysninger om hva som siden har skjedd med dem, annet enn at de er uskadd, opplyser operasjonsleder Gaasvik.

Er inne i huset

Politiets innsatsleder på stedet forteller klokka 13.45, at mannskaper fra brannvesenet har tatt seg inn i huset på loftet og jobber med å slukke brannen i taket på huset.

- Brannvesenet har en bil som kjører i skytteltrafikk mellom brannstedet og sentrum for å hente skum og vann, for å forsyne de andre brannbilene i slukkingsarbeidet, sier Jørgensen.

Brannvesenet vil jobbe med etterslukking ut over ettermiddagen.

- Det er bare å beskrive brannvesenets innsats som fabelaktig. De var på plass med stor styrke raskt, selv om brannstedet ligger langt unna sentrum, sier Jørgensen.

Full overtenning

Det er våningshuset på et gårdsbruk som brenner. Et fjøs med dyr ligger i nærheten, og det er derfor varslet veterinær i tilfelle brannen sprer seg til fjøset.

- Det er full overtenning i huset, og det overvåkes om det kan komme til å spre seg til fjøset. Det ser ut som det skal gå bra, forteller Ebbe Kimo, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det vil derfor heller ikke evakueres dyr fra fjøset om faren for spredning ikke øker. Like før klokka 1700 fikk adressa.no opplyst at 30 kyr ble tatt ut av fjøset.

- Vi vet fortsatt ikke noe om årsaken til brannen, avslutter Kimo.