Mest lest hos Trd.by i august: Silvia på Aisuma: - Rett før stengetid klatra ei dame opp på bordet for å danse - toppløs

Mitt ønske er at du som kjøper maten velger oss

Her gjør Carlsen-rivalen noe helt spesielt: – Eventyrlig vakkert

To kvinner omkom i påkjørsel på gangvei i Sogn og Fjordane

Et misbrukt barn fikk Streetlight-Erlend til å gå til kamp mot overgrep

Her er det oppkjørte skiløyper

Saken oppdateres.

Det var klokken 02.22 politiet meldte om hendelsen.

Politiet forteller at det var to fornærmede og to mistenkte i episoden. Den ene av de fornærmede skal ha pådratt seg tannskader.

- De to vil bli anmeldt for vold, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.