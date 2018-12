Jordskredfare i Midt-Norge

Da jeg var liten, var de voksne redde for tredje verdenskrig

Egenskapen som gjør Magnus Carlsen unik: – Et tegn på en virkelig stor spiller

- Det er litt rart at jeg har fått denne jobben. De kunne valgt noen som var mer forutsigbar!

Her er vårt skråblikk på idrettsåret 2018

Ida (33) startet nettbutikk i kjelleren sin. I fjor omsatte hun for nesten 10 mill.

Ingeborg Reitan ga bort en femtiårsgave for mange år siden. Den henger på veggen hennes.

Blytung tour-åpning for Heidi Weng

Klæbo best i prologen – Tønseth ute

Mann i 30-årene slo til to unge gutter

Klæbo best i prologen – Tønseth ute

Saken oppdateres.

Meteorologene i Yr melder på sin hjemmeside at det er fare for jordsked i Midt-Norge, samt i deler av Vestlandet og Oppland.

Farenivået er satt til gult, noe som betyr moderat fare.

Yr melder at det ventes opp mot 60 millimeter nedbør, dette vil komme som regn under 1000-1200 meter over havet. Dermd vil bratte skråninger, og bekker og elveløp med stor vannføring bli spesielt utsatt.

LES OGSÅ: Varsler rekordnedbør på nyttårsaften i Trøndelag

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 centimeter snø.

Yr anbefaler folk å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring. De ber også om at alle holder stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø, is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beredskapsmyndighetene vurderer, i følge Yr, fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

LES OGSÅ: Tidenes våteste julaften i Trondheim