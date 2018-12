Kjørte 93 km/t i 70-sone

Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet (UP) sto femtejuledag i 70-sonen på Ler i Melhus. Etter at de hadde stått der i nesten to timer ble resultatet ti forenklede forelegg. Høyeste hastighet som ble målt var 93 kilometer i timen.

Tidligere på lørdagen gjennomførte UP promillekontroll på E6 ved Hell i Stjørdal. 33 bilister ble kontrollert, men ingen hadde promille.

Også i Steinkjer har det vært promillekontroll. Her sto politiet på fylkesvei 762 ved Risgropa. Her ble 58 kontrollert, men det ble heller ikke her gitt bøter.

