Mann pågrepet etter slåssing på fest

Saken oppdateres.

Like før klokken tre i natt, rykket en politipatrulje ut til Gutvik i Leka.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt forteller at det var et privat arrangement, og at noen av festdeltakerne fortalte at en av gjestene hadde gått «amok».

- Han hadde utøvd vold mot flere av de andre deltakerne, sier Hollingen.

- Det ble noen kutt her og en blåveis der, fortsetter Hollingen. Ingen ble alvorlig skadd.

Operasjonslederen forteller at mannen ble pågrepet og satt i arrest.