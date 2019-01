Våren 2019 ligger an til å bli et uvanlig sterk humorhalvår - dette er våre anbefalinger 0

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt forteller like over klokka 14 at mor og datter på tre år er sendt til legevakt.

- Det er et enslig kjøretøy som har kjørt utfor veien. Bilen med mor og datter har havnet på taket. De er sendt til legevakten for en sjekk, men de fremstår uskadd, sier Tiller.

Han opplyser at det er glatt på stedet, og at en telefonstolpe er knekt i forbindelse med ulykken.

Politiet meldte først om ulykken på Twitter rundt klokka 13.30.