Feiret nyttår for første gang i Trondheim

Tykkere lommebok for folk flest i 2019

Nå skal UP kontrollere 88 000 biler i Midt-Norge

Nå: Over 50 evakuert etter storbrann på Voss

Våren 2019 ligger an til å bli et uvanlig sterk humorhalvår - dette er våre anbefalinger 0

Klæbo suverent best i prologen

Lingard roser Solskjærs innflytelse: – Han er veldig spesiell for denne klubben

E6 over Dovre stengt på grunn av uvær

Nå skal UP kontrollere 88 000 biler i Midt-Norge

Saken oppdateres.

Det er Vegtrafikksentralen (VTS) som melder om at E6 over Dovre stengt på grunn av uvær. Alternativ rute for de som er på vei sørover, er riksvei 3 om Østerdalen.

Frank Nilsen ved VTS i Mid-Norge opplyser at også fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken vil bli stengt fra klokken 12.00 på grunn av uværet.

LES OGSÅ: - Vi vil sende gult farevarsel på grunn av vindkast