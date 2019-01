E6 over Dovrefjell stengt på grunn av uvær

Nå skal UP kontrollere 88 000 biler i Midt-Norge

Saken oppdateres.

Det er Vegtrafikksentralen (VTS) som melder om at E6 over Dovre stengt på grunn av uvær. Alternativ rute for de som er på vei sørover, er riksvei 3 om Østerdalen.

Frank Nilsen ved VTS Midt-Norge opplyser at også fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken stenges fra klokken 12.00 på grunn av uværet.

Nær alle fjelloverganger i Sør-Norge er stengt som følge av uværet, som har skapt vanskelige kjøreforhold første nyttårsdag.

Riksvei 3 over Kvikne er den eneste åpne veien mellom Østlandet og Midt-Norge. E6 over Dovrefjell, riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er alle stengt, opplyser Vegtrafikksentralen Øst.

I tillegg er riksvei 13 over Vikafjellet stengt. Den åpnes ikke for trafikk før tidligst onsdag. Det er samtidig innført kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Trær på veien

På E18 ved Drammen ble det tirsdag ettermiddag meldt om nedblåste i veien. Ifølge politiet ble det skiltet om nedsatt fart mens det ble jobbet med å få trærne bort.

Fylkesvei 390 ved Lindås ble stengt etter at det også der veltet trær på veien. Trærne skapte også trøbbel på E39 ved Mastrevikbakken. Politiet opplyser der at trær har falt over veibanen.

Sørvest politidistrikt opplyste på Twitter at det blåste kraftig i Haugesund, og de advarte vestlendinger mot å ferdes ute.

– Det er stor fare for å bli truffet av flygende gjenstander av ulik art, skrev politiet.

Kraftige vindkast

Meteorologisk institutt sendte mandag ut et varsel om kraftige vindkast med forhøyet farevarsel til oransje nivå, det nest høyeste på skalaen.

– Første nyttårsdag er det ventet lokalt svært kraftige vindkast på 22–25 meter i sekundet i Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, går det fram av farevarselet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at flere småbåter har fått kjørt seg som følge av kraftig vind. Sentralen ber båteiere ta en ekstra sjekk av fortøyning. Det kan medføre redningsaksjon dersom HRS ikke kjenner til eieren.