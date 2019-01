Flere strømbrudd i Trondheim og ellers i Trøndelag

Gråtende Weng frykter at Tour de Ski er over etter fall på oppløpet

Saken oppdateres.

I tillegg mistet flere hundre kunder strømmen i Roan, Selbu og Soknedal 1. nyttårsdag.

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi forteller at klokka 15.45 datt strømmen ut for 773 kunder på Flatåsen, Sørem og Smistad.

Trønderenergi skiver i en melding til kundene at det har oppstått en feil i det elektriske nettet, og at strømmen antas å være tilbake klokka 18.30.

- Vi legger om nettet, slik at noen får tilbake strømmen kjapt der det er muligheter for omkobling, sier Wuttudal.

Falt ut flere steder

I tillegg har 1268 av Trønderenergis kunder i Tydal mistet strømmen. Wuttudal regner med at en god del av dette er hytter.

- Vi vet ikke hva som er årsaken til noen av utfallene, sier Wuttudal.

Etter klokka 16 opplyser han at det er seks områder hvor strømmen er falt ut. I tillegg til i Trondheim og Tydal, gjelder det åtte kunder i Roan, én på Frøya, sju i Selbu og 17 i Agdenes.

Tidligere i dag var 247 av Trønderenergis strømkunder i Roan uten strøm i opptil 12 timer, forteller Wuttudal.

- Årsaken var feil i et bryteranlegg, som foreløpig er reparert provisorisk.

Øst i Selbu hadde 93 av Trønderenergis kunder mistet strømmen 1. nyttårsdag.

Tre falt på linje

I Soknedal var 114 kunder uten strøm, etter at et tre falt ned på ei strømlinje, forteller driftssjef Leif Braa Trønderenergi Nett Sør.

- Vi har hatt et utfall mellom Soknedal og Garli etter at et tre falt over strømlinja som går mot Garli ovenfor Soknedal jernbanestasjon. De har vært uten strøm siden 11.31 i dag. Vi har funnet feilen og reparasjon pågår, sier Braa.

Han anslo at kundene vil ha strømmen tilbake innen 15.30.

Stort grantre falt

I Ålen i Holtålen kommune meldte politiet på Twitter klokka 13.48 at et stort grantre var falt ned og lå over ei strømlinje.

Teknisk vakt i Holtålen kommune, Hans Kirkhus, opplyste senere at treet var fjernet og det hadde ikke ført til strømbrudd.