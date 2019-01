Saken oppdateres.

Like før klokken halv tre i natt fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt ut av vegen i Selbu, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen.

Han opplyser at en mann i 20-årene er mistenkt for promillekjøring, og at vedkommende ble tatt med til legevakt for en sjekk.

Førerkortet til den mistenkte mannen er beslaglagt, og han er anmeldt.