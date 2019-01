Brann i bolig i Verdal sentrum

Det er helt forferdelig at det skal koste så mye å gi sine nærmeste en verdig gravferd

Saken oppdateres.

Like etter klokken seks fredag morgen meldte politiet om røykutvikling i et bolighus med flere boenheter i Verdal sentrum.

- Alle nødetatene er på plass og jobber på stedet, opplyste operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt klokken halv sju.

Hun fortalte at brannvesenet beskrev det som kraftig røykutvikling. Ifølge henne sa innsatsleder på stedet at det ikke var åpne flammer å observere.

Brannvesenet gikk inn med røykdykkere.

Én pågrepet

Klokken 6.44 skrev politiet på Twitter at brannvesenet etter grovsøk ikke hadde funnet personer i huset.

En snau halvtime senere meldte de at én person er pågrepet i forbindelse med brannen.

- Hvorfor er en person pågrepet?

- Det er fordi vedkommende mistenkes for å kunne ha noe med brannen å gjøre, sa operasjonsleder Bjørn Handegard.

- Tror dere brannen var påsatt?

- Det må etterforskninga avdekke.

Oversikt over én beboer

- Brannen er under kontroll, men etterslokking pågår fortsatt, fortalte politiets innsatsleder Terje Bolås på stedet omtrent klokken sju.

Han opplyste at tre personer er registrert bosatt på adressen. Politiet har oversikt over en av dem, men ikke de to andre. Politiet jobber nå med å komme i kontakt med dem.

- Vi har ingen grunn til å tro at de er i bygget, sa Bolås.

Han opplyste at personen som var på stedet er tatt hånd om av helsevesenet.

Politiet vil igangsette teknisk og taktisk etterforskning i løpet av dagen.