Marit Bjørgen er Årets trønder 2018

Saken oppdateres.

Se utdelingen fra 12,13 i videoen over.

Fredag kveld ble Marit Bjørgen hyllet i Olavshallen under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert.

– Personen viser at hardt arbeid lønner seg gang på gang og er en individuell ener, men også en kollektiv lagspiller som løfter frem folk rundt seg. I fjor ga hun seg på topp som tidenes vinterolympier, sa Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby, før distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag avslørte navnet på vinneren.

Publikum kvitterte med solid applaus da Bjørgen entret scenen. Der fikk hun diplom og et trykk av Håkon Gullvåg, før hun ble intervjuet av de to medielederne.

– Dette er en av de gjeveste prisene. Hjemme er fortsatt Rognes og Trøndelag, sa Bjørgen fra scenen i Olavshallen.

Inspirerende

Gjennom årene med suksess i skisporet har hun fått mange bekreftelser på at at hun har inspirert mange og at det norske folk setter pris på det hun har gjort.

– Jeg må bare takke alle som har stemt. Jeg er stolt og ydmyk. Jeg kommer fra en liten plass og folk ser at det er mulig å få det til likevel, sier 38-åringen til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Sist vinter ble hun historisk. I sommer rammet tragedien. Nå venter et nytt liv for Marit Bjørgen.

OL-triumfene

Hun startet OL-karrieren med stafettsølv i Salt Lake City i 2002 og ble historisk da hun i februar 2018 gikk inn til sitt 8. OL-gull i Pyeongchang. Åtte gull, fire sølv og tre bronsemedaljer fra OL gjør henne til tidenes mestvinnende vinterolympier. Merittlista er lang og forteller om en unik idrettsutøver – uansett disiplin.

– Hun er den største av alle, ikke bare fordi hun har vært best, men fordi hun står for noen verdier og er et forbilde for alle, sa Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli da Bjørgen fortalte at hun ville gi seg under NM i Alta i april.

Juryens begrunnelse Marit Bjørgen ble i februar 2018 tidenes vinterolympier, og la opp like etterpå. Hun har gjennom mange år vært en strålende ambassadør for Trøndelag og skisporten. Hun har vist hvordan en kan komme tilbake på pallen med hardt arbeid over tid, og ikke minst har hun vist hvordan en ekte lagspiller tar vare på og løfter sine lagvenninner. Hun er et ekte forbilde, både i og utenfor løypa.

Kontrastfylt år

Da NRK Trøndelag og Adresseavisen møtte henne hjemme i Oslo i desember fortalte hun om et kontrastfylt år. Hun fikk et fabelaktig OL i Sør-Korea. Da hun varslet at hun skulle legge opp ble hun hyllet med en 90 minutter lang sending i beste sendetid på NRK. I sommer mistet hun en av sine beste venninner, Vibeke Skofterud, i en tragisk vannskuterulykke, samtidig som at hun visste at hun var gravid med sitt andre barn.

– Jeg har fått med meg noen årskavalkader i romjula og det er sterkt å se tilbake på det i ettertid. Først og fremst føler jeg meg privilegert som har fått drive med denne idretten gjennom så mange år, og har lyktes så godt, sier hun og legger til:

– Det er tøffere å være småbarnsmamma enn toppidrettsutøver. Jeg ser den hektiske hverdagen folk flest har. Når du er toppidrettsutøver styrer du dagene selv. Det er et fint liv, det, selv om det ligger mye hard trening bak.

Sjette gang

Siden NRK og Adresseavisen begynte samarbeidet om den trønderske hedersprisen i 2010, har Bjørgen vært finalekandidat hele seks ganger. I 2010 var det Siv Toverød og Tare Teksum fra tv-serien «Ingen grenser» som vant. I 2011 var det Arne Okkenhaug som fikk prisen. 2013 ble hun slått av Erlend Johannesen, i 2014 var det nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser som trakk det lengste strået, mens det var daværende RBK-trener Kåre Ingebrigtsen som fikk hedersprisen i 2015. Denne gangen konkurrerte hun mot kunstner Håkon Bleken, restaurantgründer Heidi Bjerkan, foredragsholder og datadetektiv Mia Landsem og scene- og sangtrioen Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal.

– Det var sterke kandidater og tøff konkurranse fra folk fra ulike arenaer. Jeg var veldig usikker og trodde ikke jeg skulle klare å gå helt til topps, sier hun, og forklarer seieren slik:

– Jeg la skia på hylla nå og fikk en fin avslutning på karrieren. Det handler nok om at folk har satt pris det jeg har gjort over mange år – og at dette var min siste mulighet, sier hun.

For nå har hun tenkt å trekke seg litt tilbake fra rampelyset.

Årets trønder 2018 Marit Bjørgen fikk totalt 8298 stemmer av de i alt 21992 stemmene som ble gitt til de fem kandidatene til hedersprisen.

fikk totalt 8298 stemmer av de i alt 21992 stemmene som ble gitt til de fem kandidatene til hedersprisen. I tillegg til Bjørgen var kandidatene kunstner Håkon Bleken , restaurantgründer Heidi Bjerkan , foredragsholder og datadetektiv Mia Landsem og scene- og sangtrioen Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal .

var kandidatene kunstner restaurantgründer , foredragsholder og datadetektiv og scene- og sangtrioen . Mediehusene NRK Trøndelag og Adresseavisen står bak hedersprisen Årets trønder.

Årets jury besto av Tone Sofie Aglen , juryleder og politisk redaktør i Adresseavisen, Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef ved Trøndelag Teater, Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag, Morten Hegseth Riiber , VGTV-journalist, Guri Hetland , idrettsleder og tidligere langrennsløper og Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1.

, juryleder og politisk redaktør i Adresseavisen, teatersjef ved Trøndelag Teater, regiondirektør NHO Trøndelag, , VGTV-journalist, , idrettsleder og tidligere langrennsløper og kanalsjef i NRK P1. I 2017 var det håndballtrener Christian Berge som mottok prisen.

Den viktige barndommen

Bjørgen forteller at hun er takknemlig for en stødig oppvekst hjemme på gården på Rognes med foreldre og søsken rundt seg.

– Jeg fikk utfolde meg og prøve meg på mange ting. Du ser blant ungdom i dag at mange er usikre på seg selv og hvor de hører til.

– Har du en oppfordring til dagens unge?

– Det handler om å stå godt i seg selv og gjøre det man føler for og det magefølelsen sier. En må bygge sin egen identitet. Det handler i bunn og grunn om tryggheten du skaper i barndommen. Den er vanvittig viktig, sier Bjørgen.

Hun fikk med seg statsminister Erna Solbergs nyttårstale, hvor hun snakket om utfordringen om å gjøre idrett og aktiviteter tilgjengelig for alle barn – uavhengig av familieøkonomi. Men er det egentlig mulig å løse dette i utstyrskrevende idretter som for eksempel ski?

– Det er klart det er en utfordring økonomisk, det gjelder flere idretter. Men det handler om at klubber og kommuner må bli mer bevisst på å gi muligheter til alle, for eksempel gjennom utlån av utstyr. Ungene må få prøve seg, og idretten er en god arena for integrering og sosiale relasjoner. Det å kjenne at en mestrer noe, gir også selvtillit, sier Bjørgen.

Marit Bjørgen (38) Født 21. mars 1980 i Trondheim. Fra Rognes i Midtre Gauldal.

La opp som langrennsløper våren 2018.

Er tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte gull-, fire sølv- og tre bronsemedaljer.

Har 26 VM-medaljer, hvorav 18 gullmedaljer (én i 2003, tre i 2005, fire i 2011, fire i 2013, to i 2015 og fire i 2017).

Vant Tour de Ski i 2014/15.

Har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger, sprintverdenscupen fire ganger og distansecupen to ganger.

Allerede lørdag 5. januar kan Bjørgen få flere priser. Da er hun nominert til årets kvinnelige utøver og årets navn under Idrettsgallaen i Stavanger.

Er samboer med tidligere kombinertløper og olympisk mester Fred Børre Lundberg. Paret venter sitt andre barn i mars.

Savner familien i Trøndelag

Årets trønder bor i Oslo sammen med samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius (3). De har ingen umiddelbare flytteplaner. Men hun bekrefter at mange lurer på om hun noen gang kommer tilbake til Trøndelag.

– Ja, jeg får ofte spørsmål om det.

– Blir du lei av spørsmålet?

– Nei, men jeg synes det er vanskelig å svare på det. Jeg er jo avhengig av hele familien, og Fred Børre har en sønn i Oslo som også trenger sin pappa. Det er viktig. Han skal få ha pappaen sin her så lenge han vil, så får vi se etter hvert, når han er oppvokst og ute av redet. Jeg savner familien og besteforeldre, jeg kjenner jo det. Men vi er ofte på besøk i Trøndelag.

Og neste gang Marit Bjørgen kommer hjem til Rognes, er det som Årets trønder.