Mistenker at brann i Orkanger var påsattt

Saken oppdateres.

Klokken 20.14 mottok politiet melding om brann på en adresse i Orkanger.

- Innringer hadde observert flammer ut av et kjellervindu på stedet, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved Trøndelag politidistrikt.

- Slukket

Like før klokka 22 fredag opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt at de har mistanke om at brannen er påtent.

- Brannen er slukket. Vi driver og etterforsker hvordan den kan ha startet, og vi har mistanke om at den er påsatt, sannsynligvis innvendig i kjelleren, sier Volden.

Han opplyser at næringsbygget eies av Coop, og har stått tomt i flere år.

Kontroll på brannen

Klokken 21.07 meldte vaktleder Frank Hansen ved Trøndelag 110-sentral at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

- Vi har startet utlufting og gjør finsøk av bygget, men alt tyder på at det er tomt, sa Hansen.

- Det stod en lastebil på utsiden med gassflasker i, ikke langt unna bygningen. Vi fikk tak i eier og fikk flyttet lastebilen, sier Gaasvik.